Kazığın adı kalite oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) süt fiyatlarına ilişkin SABAH'ın "İBB'den litresi 8 liraya süt şov" başlıklı haberine komik bir gerekçeyle cevap verdi. Belediyeden yapılan açıklamada "Sütlerimiz kaliteli... 60 kamyonet, 60 şoför ve 60 sosyolog/sosyal hizmet uzmanı dağıtımda görev yapıyor" denildi.Benzer bir durum, dezenfektan ve cerrahi maske satın alınması işlerinde de var. İBB 50 kuruş olan cerrahi maskeyi KDV hariç 2.89 lira vererek satın aldı. FOX TV'ye de "12 saate kadar rahatça kullanılabilen ve uzun kullanımlı maskeler" açıklaması yapıldı ancak maske gösterilmedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise litresi 15 lira olan dezenfektanın 74 liradan satın alınmasını ürünün kaliteli olmasına bağladı. İBB açıklamasında son bir yılda süt fiyatlarına 3 kez zam geldiği, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satıldığı iddia edilerek "İBB'nin, üretici örgütlerinden elde ettiği süt temini yönteminin, fiyat açısından da uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Marketlerdeki en ucuz süt fiyatıyla, İBB Halk Süt mal oluş fiyatlarının karşılaştırılması ekonomik olarak anlamsızdır. Zira, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satılmakta olup, sütün kalitesi ve yukarıda belirtilen lojistik koşullar, hatta tercih edilen kutu çeşidi ve niteliği, süt fiyatının oluşumuna pozitif ve/veya negatif yönde etki etmektedir" denildi. Piyasada en düşük 3.5, en yüksek 5.95 TL'den süt satılıyor. İBB'nin litresi 8 liradan aldığı aynı nitelikteki süt, fiyatıyla Türkiye'deki en pahalı süt rekorunu kırdı.