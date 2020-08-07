Son dakika: Kriz tetikçisi IMF korosuna tokat gibi sözler: Faik Öztrak kimin tetikçiliğini yapıyor?

"CHP'NİN İKTİDAR ÇABASI BEYHUDE BİR ÇIRPINIŞ"

A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şu ifadeleri kullandı:

Muhalefetin milletimize yönelik bir ümidi yok ki. Milletten bir beklentisi yok ki. Meşru, adil bir duruşu yok ki...

Türkiye'nin düşmesini isteyen lobiler ile işbirliği yaparak ikbal arayışında olan çürük bir muhalif anlayışı karşımızda. Bu muhalefetin beklediği yarınlar hiç gelmeyecek. CHP'nin iktidar çabası falan beyhude bir çırpınış.