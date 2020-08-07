Yeni ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar sözleri 7 Ağustos! 2020 Anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

İslam alemi, bir Cuma gününe daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları göndererek onların da bu duyguları paylaşmasını istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu Cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

KISA, EN GÜZEL, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 AĞUSTOS 2020

İşte, 7 Ağustos'a özel sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar