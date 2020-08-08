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Alevlerin ’ye sıçramasına 5 metre kaldı!

sınırında çıkan orman yangını 2 gündür söndürülemezken, alevlerin ’ye sıçramasına 5 metre kaldı. Sınırda ekipler alarmda beklerken bazı bölgelerde yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahalede bulunuyor.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 19:43 Son Güncelleme: 8.8.2020 19:53 ABONE OL
Alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı!

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Lalapaşa ilçesinin Uzunbayır köyüne ulaşmasına ramak kaldı.

Alevlerin bir bölümü köy istikametine, bir bölümü ise Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine ilerliyor.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alevlerin Türkiye'ye girmesine 5 metre kalırken, Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

Edirne İl Özel İdaresine bağlı arazözler ile birlikte Türkiye sınırında yol açma çalışmaları da yapılırken, Türkiye sınırının bazı bölgelerinden itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahale gerçekleştiriyorlar.



ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLER YAYILIYOR

Yangının devam ettiği bölgede, rüzgar hızının saatte 32 kilometre hızda olması alevlerin yayılmasına sebep oluyor.

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Alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı!
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