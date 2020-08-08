Ankara Üniversitesi’nden o belge ile ilgili flaş açıklama

Ankara Üniversitesi'nin yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt koşullarında yabancı uyruklu öğrencilerden 'başı açık ve sakalsız' fotoğraf istediği şeklinde bir belge sosyal medya üzerinden yayınlanmıştı.

Belgenin paylaşıma sokulması ardından Ankara Üniversitesi'nden açıklama geldi. Olayın perde arkasını anlatan üniversite, söz konusu bilgilerin geçerliliği olmadığını, yabancı uyruklu adaylar için kurumun resmi sayfasında 17 Temmuz 2020 tarihinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan duyurunun geçerli olduğu kaydedildi. Üniversite, paylaşılan bu fotoğrafın 2011 yılından kaldığını ifade etti.





FOTOĞRAF 2011 YILINDAN KALMA



Ankara Üniversitesi açıklamasında şunları kaydetti: "Haberlerde talep edilen 'fotoğraf' 2011 yılından kalma ve o vakitler lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde yer alan bir maddedir...





"ÖYLE BİR BİLGİ YOK"



Üniversitemizin enstitülerinin 2020 -2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, halihazırda ilgili akademik birimlerin resmi internet sayfalarında yayımlanmakta olup bu duyurularda, habere konu edilen türde bir bilgi bulunmamaktadır.





MÜDAHALEYİ YAPANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK



Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce de bir duyuru yayımlanmış ve söz konusu bilgilerin geçerliliği olmadığı, yabancı uyruklu adaylar için kurumun resmi sayfasında 17 Temmuz 2020 tarihinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan duyurunun geçerli olduğu vurgusu yapılarak, bu müdahaleyi yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bilgisi kamuoyuyla da paylaşılmıştır."