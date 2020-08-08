PKK’ya yakın Mezopotamya Ajansı’ndan düzmece habercilik

"BÖYLE DÜZMECE HABERİN YAYINLANMASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÖNTEMLERİNDEN BİRİSİ"

Alaattin Parlak; Kürtçe'nin önündeki engellerin kaldırıldığını ve toplumsal alanın birçok noktasında Kürtçe'nin çok rahat konuşulduğunu hatırlatarak, "Böyle düzmece haberin yayınlaması terör örgütünün yöntemlerinden biridir" dedi. "HABER KURGULANMIŞ VE MASA BAŞINDA YAZILMIŞ" Alaattin Parlak, şunları söyledi: "Bugün bir haber ajansında yayınlanan ve tamamen gerçek dışı olan Kürtçe Mevlüt okunmasına müdahale edildiği şeklinde haberin kurgulanmış, masa başında yazılmış ve tamamen algı oluşturmaya yönelik asılsız bir haberdir."

"Kürtçe Mevlüt okunması önünde bir engel olmadığı gibi, bölgede isteyen istediği dilde Mevlüt okuyabilmekte ve istediği dilde konuşabilmektedir."



"TOPLUMDA İNFİAL VE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya çalışanların bu ve benzeri yalan ve asılsız iddialarla toplumda infial ve algı oluşturmaya çalıştıkları unutulmamalıdır."

"Kürtçenin önündeki engellerin kaldırıldığı ve toplumsal alanın birçok noktasında Kürtçe çok rahat konuşulurken, böyle düzmece haberin yayınlaması terör örgütünün yöntemlerinden biridir. Toplum artık bu haberlere itibar etmemektedir." SUR KAYMAKAMI DA YALANLADI Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi de; Mezopotamya Ajansı'nın haberini yalanladı. Çiftçi; "Düzmece haberde kullanılan fotoğraflar dahi; Satı Köyü'ne ve Sur ilçesi jandarma araçlarının fotoğrafı değildir" dedi.

"BÖYLE BİR OLAY VUKU BULMAMIŞTIR"

Abdullah Çiftçi; şunları söyledi: "Bir haber sitesinde yer alan; Sur ilçesi Satı mahallesinde mahalle imamının taziyede Kürtçe Mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı ve mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği iddiası, asılsız, yalan bir iddiadır."

"Böyle bir olay vuku bulmamıştır. Kürtçe mevlit okunması önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Yapılan araştırmada; taziye sahipleri, mahalle imamı, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri; hiç bir şekilde böyle bir hadise yaşanmadığını teyid etmişlerdir."



"TAZİYE KURULMADI VE MEVLİT OKUTULMADI"

"İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Zira taziye evinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlit okutulmadığı da bütün şahitlerin şahitliğiyle sabittir."

"Düzmece iddiayla ilgili haberde kullanılan fotoğraflar dahi; Satı Köyü'ne ve Sur ilçesi jandarma araçlarının fotoğrafı değildir."

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozmak, ilçemizi, şehrimizi ve kardeşliğimizi karalamak üzere ortaya atılan iddia ve iddia sahiplerini şidettle kınıyoruz."

HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA DA YALAN HABERİ PAYLAŞTI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da; Mezopotamya Ajansı'nın yalan haberini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştı ve "Diller, düşünceler mutlaka özgürleşecek, sizler istemeseniz de..." iddiasında bulundu.





Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi











