Son dakika haberler: Hayatının şokunu yaşadı! Spor salonunda çektiği selfie başını yaktı! Hapsi isteniyor...

Sosyal medya uzmanı Yağmur Ü., gittiği spor salonunda öz çekim paylaşımı yaptı. Yaptığı paylaşımda, salonda başka bir üye vardı. Fotoğraf karesinden arkada çıkan Pelin İ.'yi işaret ederek 'Nereye bakıyorsun?' yazısını ekleyip paylaşımı bu şekilde gerçekleştirdi. Basit bir öz çekim paylaşımı yaptığını düşünen Yağmur Ü., Pelin İ.'nin durumdan rahatsız olduğunu fark etmesi üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.