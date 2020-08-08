Son dakika haberler: Hayatının şokunu yaşadı! Spor salonunda çektiği selfie başını yaktı! Hapsi isteniyor...

Sosyal medya uzmanı Yağmur Ü., gittiği spor salonunda öz çekim paylaşımı yaptı. Yaptığı paylaşımda, salonda başka bir üye vardı. Fotoğraf karesinden arkada çıkan Pelin İ.'yi işaret ederek 'Nereye bakıyorsun?' yazısını ekleyip paylaşımı bu şekilde gerçekleştirdi. Basit bir öz çekim paylaşımı yaptığını düşünen Yağmur Ü., Pelin İ.'nin durumdan rahatsız olduğunu fark etmesi üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.
ÖZÇEKİME ŞİKAYET
Genç kadın kendisini habersizce çekerek paylaşan Yağmur Ü. hakkında savcılığa şikayette bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarafların ifadesi alındı. Yağmur Ü., sosyal medya uzmanı olduğunu, paylaşımı sosyal medyaya yükledikten sonra kaldırdığını ifade etti.
Paylaşımı kaldırması Pelin İ. için bir şey ifade etmedi. Savcılık tarafında yürütülen soruşturma devamında taraflar uzlaştırılmaya yönlendirildi. Yağmur Ü.'nün paylaşımında rızası olmadan bulunan Pelin İ. uzlaşmayı reddetti.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Yağmur Ü. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.