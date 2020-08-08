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Son dakika! Valiliğinden flaş karar! Taziye ziyaretleri yasaklandı

Coronavirüs kapsamı çerçevesinde yasaklar ve tedbirler alınmaya devam ediliyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı. Son zamanlarda Türkiye'de artan coronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler sıkı bir şekilde denetleniyor. Filyasyon ekipleri ise çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:14 Son Güncelleme: 8.8.2020 12:20 ABONE OL
Son dakika! Kilis Valiliğinden flaş karar! Taziye ziyaretleri yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

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Son dakika! Kilis Valiliğinden flaş karar! Taziye ziyaretleri yasaklandı
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