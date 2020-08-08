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Trafik kazasında hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı

’nın Tutak ilçesinde arabasının yapması sonucu hayatını kaybeden gelin son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kutluay'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 20:09 ABONE OL
Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin son yolculuğuna uğurlandı

Düğüne hazırlanmak için Tutak'a bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ve Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen bir aracın çarpışması sonucu takla attı.

Meydana gelen kazada gelin Gülten Kutluay hayatını kaybetti.

Damat Bülent Tanay, sürücü Serkan Tanay ve araçta bulunan Sevim Yamak yaralandı.

Gelin Gülten Kutluay'ın cenazesi Tutak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarınca alınarak Adakent köyüne getirildi.
Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gülten Kutluay'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin son yolculuğuna uğurlandı
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