Gülşah’ın kardeşine zırhlı düğün konvoyu

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda 4 yıl önce düzenlenen hain darbe girişiminde şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in kız kardeşi Büşra Güler, Hatay Kırıkhan'da dünya evine girdi. Büşra Güler, özel harekat polisleri tarafından gelinlikle evinden çıkartıldı. Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında FETÖ'nün 4 yıl önce hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in, kız kardeşi Büşra Güler'i özel harekat polisleri baba evinden gelinlikle çıkardı. Büşra Güler düğünden önce eşi Baran ile ablasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından kent merkezine düğün konvoyu düzenlendi.Konvoya ablasının isminin yer aldığı zırhlı araç da eşlik etti. Büşra Güler, "Bugün benim için çok özel. Ablamın yanından geliyorum, onun yanına gitmek aslında bir şey değil, her zaman yanımda. Şu anda yanımda olduğunu biliyorum. Ablamın yokluğunu Hatay'da ki özel harekat polisleri bana hiç aratmadı. Şu an beni evden çıkartacak ve ablamın ismini yazıldığı araç konvoyuma eşlik edecekler. Sanki en önde ablam gidiyormuş gibi" diye konuştu.