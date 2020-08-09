Milyonlarca lirayı toplayıp kaybolan isimler cezaevine kondu

Esenyurt İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının sahipleri Volkan K, Salih K. ve Murat K. iddiaya göre; yatırım maksatlı yaklaşık 170 kişiden 2 milyon 490 bin lira, 10 bin 29 gram has altın, 384 çeyrek altın, 188 cumhuriyet altını ve 4 yarım altın toplayarak ortadan kayboldu.

Şikayet üzerine polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Şpheliler Volkan K, Salih K. ve Murat K. 23 Temmuz günü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamasında şöyle denildi: "Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 40 kişilik mağdur grubun kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri şahıslar tarafından işletilen kapalı haldeki kuyumcu dükkanı önünde basın açıklaması yapmak üzere toplanması konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; bahse konu kuyumcu dükkanını işleten Volkan K., Salih K. ve Murat K. isimli şahısların, ticari faaliyetler ile altın satım ve yatırım amacıyla, 170 vatandaştan toplamda 2 milyon 490 bin TL nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını ve 4 adet yarım altın topladıkları belirlenmiş, şahıslar 23 Temmuz 2020 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştur.

Konu ile ilgili şüpheli şahıslar, 'Güveni Kötüye Kullanma-Dolandırıcılık' suçundan 24 Temmuz 2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."