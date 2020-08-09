Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca 9 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 9 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 61.446

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:1.182

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.103

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.

8 AĞUSTOS VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 63842

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1172

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 16

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1082

BAKAN KOCA: İYİ SONUÇ SIKI TEDBİRE BAĞLI

Sağlık Bakanı Koca: Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.

7 AĞUSTOS VERİLERİ:

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." cümleleri kullanmıştı.

6 AĞUSTOS VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 54494

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1153

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1040

Türkiye'de son 24 saatte test yapılan 54 bin 494 kişiden 1153'üne Kovid- 19 tanısı konulurken, 14 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı ise 5 bin 798 oldu. 1040 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" dedi. Bu arada Koca, bir diğer Twitter paylaşımında, Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu hastane olmadığını belirterek, "İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Koca, İngiliz Sky News televizyonunun Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele başarısını anlattığı haberini de "Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadesiyle paylaştı