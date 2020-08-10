Lübnan’ın yaralarını birlikte saracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla önceki gün Beyrut'a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zor günler yaşayan Lübnan'ın yaralarının süratle sarılması konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Oktay ve Çavuşoğlu, gittikleri yerlerde halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. SABAH ve DAILY SABAH'ın sorularını yanıtlayan Oktay ve Çavuşoğlu, izlenimlerini paylaştı. İki ülke ilişkilerinin, kardeşliğin ve komşu olmanın çok ötesinde duygular da taşığını söyleyen Oktay ve Çavuşoğlu'nun mesajlarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı'ndan aldığımız mesaj net. Gerçekten, kalpten kalbe gönülden gönüle bir duygu seli yaşadık bugün.Coşkulu bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisi görüyoruz. Bu sevgi bir çıkara dayalı bir sevgi değil karşılıklı bir sevgi. Bu tüm heyetimizin hissettiği bir duygu.400 yıl birlikte yaşayan bir ailenin duygusu. Bir ailenin farklı organları gibi. Bu organlardan birinde sıkıntı varsa, diğer uzuvlar da bunu hissediyor.Öte yandan Türkiye'nin Mersin Limanı'nı açılabileceği yönündeki teklifi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin heyetler arası görüşmeler başlayacak. Türkiye'den heyet Lübnan'ı ziyaret edecek.Beyrut Limanı ayağa kalkacak. Sayda Hastanesi ve enerji gerekirse farklı yapısal modellerle yap-işlet-devret burada bu tecrübemizi size açabiliriz dedik.Pazartesi günü TİKA'dan arkadaşlar gelecek ve burada büyükelçiliğimiz ilgili bakanlarla görüşecekler ve çok hızlı şekilde hastane ayağa kalkacak. Bu ziyaretimiz de buna vesile oldu. İşletme konusunda da her türlü desteği sağlayacağız. Yaraları birlikte saracağız.Biz şunu açık söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte yürüyor olmak, başlı başına bir avantaj konusu.Lübnan'daki iç siyasi çekişmelerdenrahatsızlıkduyulduğunu belirtenDışişleri BakanıÇavuşoğlu da, ülkeninyaralarını sarmasıve kalkınmasıiçin Türkiye ile çalışmakonusunda büyükistek olduğunu söyledi.Türkiye, 2006savaşının ardındanLübnan'a yardım eliniuzatan ilk ülkelerdenbiri oldu. İlk aşamadaTürkiye'deki sivil toplumkuruluşları aracılığıyla20 milyon dolarlıkbir insani yardım sağladı.Savaşın ardından2006 yılında düzenlenenStokholm Konferansıve 2007 yılındaki Paris-IIIDonörler Konferansı'ndaTürkiye, Lübnan'a toplam30 milyon dolarlık yardımtaahhüdünde bulundu.Lübnan'ın yenidenimarı çalışmaları kapsamındaTürkiye, Kızılay aracılığıylaülkenin çeşitlibölgelerinde 37 tane prefabrikokul inşa etti ve 5 adetçocuk oyun parkı bağışladı.Ayrıca AFAD aracılığıylainşasına başlanan 20 okullabirlikte Türkiye'nin bağışladığıtoplam okul sayısı 57'yeulaştı.TİKA 2014 yılındaBeyrut'ta bir ofis açmış olup,yerel halktan gelen taleplerçerçevesinde eğitim, sağlık,tarihi eserlerin restorasyonugibi birçok alanda projelergerçekleştirmektedir.TİKA'nın Sayda'dayaptırdığı, 2010 yılındao dönem başbakan olanCumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ile döneminLübnan BaşbakanıSaad Hariri tarafından açılışıyapılan ve Türkiye'ninLübnan'a yaptığı en önemliyardımı oluşturan SaydaTürk Hastanesi, bürokratiknedenlerden dolayıhenüz faaliyete geçemedi.Ayrıca Aydamun Köyü'ndekiOrtodoks Kilisesi'nin onarımıTİKA tarafından tamamlandı.Trablus'taki Mina Trenİstasyonu'nun da restorasyonubaşlatıldı.Türkiye, ülkedekiTürkmenler de dahil olmaküzere, Lübnan'da bulunanSuriyeli mültecilere ve ihtiyaçsahiplerine ayrıca sürekliolarak gıda ve sağlık yardımlarıyapıyor.