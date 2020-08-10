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’ın yaralarını birlikte saracağız

Beyrut’ta coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı SABAH’a konuştu: Bu sevgi bir çıkara dayalı bir sevgi değil, karşılıklı bir sevgidir

Nur Özkan Erbay
Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Lübnan’ın yaralarını birlikte saracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla önceki gün Beyrut'a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zor günler yaşayan Lübnan'ın yaralarının süratle sarılması konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Oktay ve Çavuşoğlu, gittikleri yerlerde halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. SABAH ve DAILY SABAH'ın sorularını yanıtlayan Oktay ve Çavuşoğlu, izlenimlerini paylaştı. İki ülke ilişkilerinin, kardeşliğin ve komşu olmanın çok ötesinde duygular da taşığını söyleyen Oktay ve Çavuşoğlu'nun mesajlarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ
Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı'ndan aldığımız mesaj net. Gerçekten, kalpten kalbe gönülden gönüle bir duygu seli yaşadık bugün.
Coşkulu bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisi görüyoruz. Bu sevgi bir çıkara dayalı bir sevgi değil karşılıklı bir sevgi. Bu tüm heyetimizin hissettiği bir duygu.
400 yıl birlikte yaşayan bir ailenin duygusu. Bir ailenin farklı organları gibi. Bu organlardan birinde sıkıntı varsa, diğer uzuvlar da bunu hissediyor.
Öte yandan Türkiye'nin Mersin Limanı'nı açılabileceği yönündeki teklifi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin heyetler arası görüşmeler başlayacak. Türkiye'den heyet Lübnan'ı ziyaret edecek.
Beyrut Limanı ayağa kalkacak. Sayda Hastanesi ve enerji gerekirse farklı yapısal modellerle yap-işlet-devret burada bu tecrübemizi size açabiliriz dedik.
Pazartesi günü TİKA'dan arkadaşlar gelecek ve burada büyükelçiliğimiz ilgili bakanlarla görüşecekler ve çok hızlı şekilde hastane ayağa kalkacak. Bu ziyaretimiz de buna vesile oldu. İşletme konusunda da her türlü desteği sağlayacağız. Yaraları birlikte saracağız.
Biz şunu açık söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte yürüyor olmak, başlı başına bir avantaj konusu.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN BÜYÜK İSTEK VAR
Lübnan'daki iç siyasi çekişmelerden rahatsızlık duyulduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, ülkenin yaralarını sarması ve kalkınması için Türkiye ile çalışma konusunda büyük istek olduğunu söyledi.

HİÇ KESİLMEDİ
Türkiye, 2006 savaşının ardından Lübnan'a yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu. İlk aşamada Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 20 milyon dolarlık bir insani yardım sağladı.
Savaşın ardından 2006 yılında düzenlenen Stokholm Konferansı ve 2007 yılındaki Paris-III Donörler Konferansı'nda Türkiye, Lübnan'a toplam 30 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.
Lübnan'ın yeniden imarı çalışmaları kapsamında Türkiye, Kızılay aracılığıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde 37 tane prefabrik okul inşa etti ve 5 adet çocuk oyun parkı bağışladı. Ayrıca AFAD aracılığıyla inşasına başlanan 20 okulla birlikte Türkiye'nin bağışladığı toplam okul sayısı 57'ye ulaştı.
TİKA 2014 yılında Beyrut'ta bir ofis açmış olup, yerel halktan gelen talepler çerçevesinde eğitim, sağlık, tarihi eserlerin restorasyonu gibi birçok alanda projeler gerçekleştirmektedir.
TİKA'nın Sayda'da yaptırdığı, 2010 yılında o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından açılışı yapılan ve Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı en önemli yardımı oluşturan Sayda Türk Hastanesi, bürokratik nedenlerden dolayı henüz faaliyete geçemedi. Ayrıca Aydamun Köyü'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin onarımı TİKA tarafından tamamlandı. Trablus'taki Mina Tren İstasyonu'nun da restorasyonu başlatıldı.
Türkiye, ülkedeki Türkmenler de dahil olmak üzere, Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine ayrıca sürekli olarak gıda ve sağlık yardımları yapıyor.

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Lübnan’ın yaralarını birlikte saracağız
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