Lübnan’ın yaralarını birlikte saracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla önceki gün Beyrut'a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zor günler yaşayan Lübnan'ın yaralarının süratle sarılması konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Oktay ve Çavuşoğlu, gittikleri yerlerde halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. SABAH ve DAILY SABAH'ın sorularını yanıtlayan Oktay ve Çavuşoğlu, izlenimlerini paylaştı. İki ülke ilişkilerinin, kardeşliğin ve komşu olmanın çok ötesinde duygular da taşığını söyleyen Oktay ve Çavuşoğlu'nun mesajlarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ
Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı'ndan aldığımız mesaj net. Gerçekten, kalpten kalbe gönülden gönüle bir duygu seli yaşadık bugün.
Coşkulu bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisi görüyoruz. Bu sevgi bir çıkara dayalı bir sevgi değil karşılıklı bir sevgi. Bu tüm heyetimizin hissettiği bir duygu.
400 yıl birlikte yaşayan bir ailenin duygusu. Bir ailenin farklı organları gibi. Bu organlardan birinde sıkıntı varsa, diğer uzuvlar da bunu hissediyor.
Öte yandan Türkiye'nin Mersin Limanı'nı açılabileceği yönündeki teklifi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin heyetler arası görüşmeler başlayacak. Türkiye'den heyet Lübnan'ı ziyaret edecek.
Beyrut Limanı ayağa kalkacak. Sayda Hastanesi ve enerji gerekirse farklı yapısal modellerle yap-işlet-devret burada bu tecrübemizi size açabiliriz dedik.
Pazartesi günü TİKA'dan arkadaşlar gelecek ve burada büyükelçiliğimiz ilgili bakanlarla görüşecekler ve çok hızlı şekilde hastane ayağa kalkacak. Bu ziyaretimiz de buna vesile oldu. İşletme konusunda da her türlü desteği sağlayacağız. Yaraları birlikte saracağız.
Biz şunu açık söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte yürüyor olmak, başlı başına bir avantaj konusu.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN BÜYÜK İSTEK VAR
Lübnan'daki iç siyasi çekişmelerden
rahatsızlık
duyulduğunu belirten
Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu da, ülkenin
yaralarını sarması
ve kalkınması
için Türkiye ile çalışma
konusunda büyük
istek olduğunu söyledi.
HİÇ KESİLMEDİ
Türkiye, 2006
savaşının ardından
Lübnan'a yardım elini
uzatan ilk ülkelerden
biri oldu. İlk aşamada
Türkiye'deki sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla
20 milyon dolarlık
bir insani yardım sağladı.
Savaşın ardından
2006 yılında düzenlenen
Stokholm Konferansı
ve 2007 yılındaki Paris-III
Donörler Konferansı'nda
Türkiye, Lübnan'a toplam
30 milyon dolarlık yardım
taahhüdünde bulundu.
Lübnan'ın yeniden
imarı çalışmaları kapsamında
Türkiye, Kızılay aracılığıyla
ülkenin çeşitli
bölgelerinde 37 tane prefabrik
okul inşa etti ve 5 adet
çocuk oyun parkı bağışladı.
Ayrıca AFAD aracılığıyla
inşasına başlanan 20 okulla
birlikte Türkiye'nin bağışladığı
toplam okul sayısı 57'ye
ulaştı.
TİKA 2014 yılında
Beyrut'ta bir ofis açmış olup,
yerel halktan gelen talepler
çerçevesinde eğitim, sağlık,
tarihi eserlerin restorasyonu
gibi birçok alanda projeler
gerçekleştirmektedir.
TİKA'nın Sayda'da
yaptırdığı, 2010 yılında
o dönem başbakan olan
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile dönemin
Lübnan Başbakanı
Saad Hariri tarafından açılışı
yapılan ve Türkiye'nin
Lübnan'a yaptığı en önemli
yardımı oluşturan Sayda
Türk Hastanesi, bürokratik
nedenlerden dolayı
henüz faaliyete geçemedi.
Ayrıca Aydamun Köyü'ndeki
Ortodoks Kilisesi'nin onarımı
TİKA tarafından tamamlandı.
Trablus'taki Mina Tren
İstasyonu'nun da restorasyonu
başlatıldı.
Türkiye, ülkedeki
Türkmenler de dahil olmak
üzere, Lübnan'da bulunan
Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç
sahiplerine ayrıca sürekli
olarak gıda ve sağlık yardımları
yapıyor.