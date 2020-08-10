Nüfus memurlarından inanılmaz sahtekarlık

İstanbul'da inanılmaz bir sahtecilik olayı yaşandığı belirlendi. İki farklı ilçedeki Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan O.E. ve C.A., yabancı uyruklu kişilere Türk kimlik kartı vermek için sıra dışı bir sahteciliğe imza attıkları anlaşıldı.



YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR MAĞDUR



Nüfus memurları, görev yaptıkları dönem içerisinde yurtdışında ikamet eden çok sayıda müştekilerin kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle Nüfus Müdürlüğü'ne güya kimliğini kaybetmiş gibi başvuran çoğu yabancı uyruklu kişilere verilmek üzere içerik itibariyle sahte nüfus cüzdanı düzenlediler ve bu kişilere verilmesini sağladılar



Kimlik bilgileri kullanılan çok sayıda Türk vatandaşı mağdur oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaşandığı belirlenen olayla ilgili hazırlanan iddianamede, adlarına usulsüz şekilde sahte kimlik çıkarılan yabancıları kimlik başına 8500 dolar ödediklerini, bu tutarın 3000 dolarının nüfus memuruna verildiği iddia edildi.

Mağdur vatandaşların şikayeti üzerine hem nüfus memurlarına hem de adlarına sahte nüfus cüzdanı tanzim edilen yabancı vatandaşlar hakkında davalar açıldı.