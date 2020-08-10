Son dakika: 8 ilçede 20 değnekçiye suçüstü

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)' konusu ile ilgili yapılan ortak çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye görei 3 Ağustos ile 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş ilçelerinde 14 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 20 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.



