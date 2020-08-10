Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye Oruç Reis gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan etti

Son dakika: Türkiye gemisi için 'de Navtex ilan etti

Son dakika bilgisine göre Türkiye 'de gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin olarak Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti. İlan Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.  İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 08:43 Son Güncelleme: 10.8.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika: Türkiye Oruç Reis gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan etti

Türkiye tarafından Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. NAVTEX kapsamında 10-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılan ilan, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Navtex ne demektir?

İngilizce "Navigational text messages" ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş SABAH’a konuştu: Tüm haksız eleştirileri vicdanlara havale ediyorum

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye Oruç Reis gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA