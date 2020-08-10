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Türk F-16’ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında

geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen " Kartalı 2020" tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile uçuşlar gerçekleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:43 Son Güncelleme: 10.8.2020 16:49 ABONE OL
Türk F-16’ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2020" tatbikatında Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının uçuşlar gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptığı belirtildi. Tatbikat senaryosuna göre, savaş uçaklarının çift ve grup halinde uçuşlar gerçekleştirerek verilen görevleri başarıyla icra ettiği vurgulandı.

ORTAK ASKERİ TATBİKATLAR

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor ve tatbikatlar bugün sona erecek.

YARIN SONA ERECEK

Tatbikatlar kapsamında ortak hava faaliyetleri yürüten iki ülke hava kuvvetleri programı harfiyyen uyguluyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye-Azerbaycan ortak TurAz Kartalı 2020 tatbikatı yarın gerçekleştirilecek programın ardından sona erecek.

Jetlerimiz Azerbaycan semalarında böyle görüntülendi;

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Türk F-16’ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında
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