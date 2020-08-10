Türk F-16’ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2020" tatbikatında Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının uçuşlar gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptığı belirtildi. Tatbikat senaryosuna göre, savaş uçaklarının çift ve grup halinde uçuşlar gerçekleştirerek verilen görevleri başarıyla icra ettiği vurgulandı.