Bakan Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şehadetinin yıldönümünde Eren Bülbül ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i andak. Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Bakan Albayrak "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!" dedi.

İşte Albayrak'ın tweeti;