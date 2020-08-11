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Bakan 'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı ve Ferhat Gedik'i andı. Albayrak "Eren Bülbül‘ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik’i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!" dedi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:29 Son Güncelleme: 11.8.2020 13:33 ABONE OL
Bakan Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şehadetinin yıldönümünde Eren Bülbül ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i andak. Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Bakan Albayrak "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!" dedi.

İşte Albayrak'ın tweeti;

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Bakan Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
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