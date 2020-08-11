DHKP-C’nin üssünde toplantı yaparken yakalanmışlardı! Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri geçtiğimiz günlerde DHKP/C terör örgütünün ana merkezi konumundaki İdil Kültür Merkezi'ni izlemeye aldı. Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde bulunan kültür merkezinin alt katında bulunan ve kültür merkezinin dış kapısının açık olduğu bir sırada operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.

İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen DHKP-C operasyonunun havadan görüntüleri ortaya çıktı

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TOPLANTI YAPARLARKEN BASKIN

Toplantı halinde oldukları anlaşılan örgüt yöneticileri kıskıvrak etkisiz hale getirildi… Örgütün Türkiye Sorumlusu Y.K., Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu Nuriye Gülmen, Örgüt Yapılanmaları ve Halkın Hukuk Bürosu Sekreteri E.K., Örgüt Gençlik Sorumlusu F.K., Örgüt Anadolu İlleri Sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.

İstanbul'da kültür merkezi süsü verilmiş sığınakta DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada!



ÖRGÜTÜN ŞİFRELENMİŞ DİJİTAL ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, terör örgütü DHKPC'nin özel bir teknikle şifrelenmiş olan tüm dijital arşivi, yurt dışında bulunan merkez komite ile yaptıkları haberleşme notları ele geçirildi.



ÇELİK KAPILI KOZMİK ODAYA İLK DEFA GİRİLDİ

DHKPC'nin ana merkezi konumundaki kültür merkezinin içerisinde 9 çelik kapı bulunduğu, ve binanın duvarlarının operasyonlara karşı çelik levhalarla güçlendirilmiş durumda olduğu tespit edilmişti. Daha önceki yıllarda yapılan operasyonlarda, polisler 9 çelik kapıyı kırana kadar örgüt militanları tüm gizli yazışmaları ve arşivleri yakarak imha ediyordu. Son operasyonda ise çelik kapılar kilitlenmeden polis ekipleri içeri girerek ilk defa örgütün tüm dijital arşivini ele geçirildi.



TUTUKLANDILAR



Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen 6 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 6 şüphelide Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.