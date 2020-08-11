‘Gemilerimize askeri müdahaleye izin vermeyiz’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy sismik araştırma faaliyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir üre askıya alındığını belirterek şunları söyledi: "Almanya ve AB'nin ricası üzerine diplomasiye şans tanımak ve diyalog kanallarını yeniden canlandırmak amacıyla yaptığımız bu iyi niyet jesti karşılık görmemiştir. Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Akdeniz'de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan'dır. Akdeniz'in 'tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır. Türkiye kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılık ile imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Bölgedeki askeri varlığımız gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir." ANKARA