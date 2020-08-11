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! 'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

haberi: 'de kadına şiddet ve cinsel istismar skandalları bitmek bilmiyor. HDP Muş Milletvekili 'ın eşini feci şekilde dövdükten sonra, hastaneye gitmesini engellemesi ile başlayan skandallar zinciri, Mardin Milletvekili 'in seçim çalışması sırasında bir üyeye sadistçe tecavüz etmesi ile sürmüştü. Bugün HDP'den bir skandal tecavüz haberi daha geldi. HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:18 Son Güncelleme: 11.8.2020 11:27 ABONE OL
SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

haberine göre; Şırnak'ın Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cizre HDP İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

HDP'DEKİ SKANDALLARIN SONU GELMİYOR

'li yöneticiler ve milletvekillerinin skandalları bitmek bilmiyor. HDP Muş Milletvekili , Ankara'daki evinde eşini feci şekilde dövmüştü. Işık, eşinin hastaneye gitmesini engellemiş, yardım isteyememesi için de telefonunu zorla almıştı. Işık, acı içindeki kadının ağrılarının dayanılmaz bir hal alması sonrası eşinin durumu anlatmaması şartı ile evinden çok uzakta bir özel hastaneye götürmüştü.

SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

'ın öğretmen eşi yaşadığı kabus anlarını anlatarak şikayetçi olmuştu. Işık'ın baskıları sonrası mağdur kadın bir gün sonra ifadesini değiştirmişti. Işık'ın kadına şiddet ile ilgili TBMM'de önerge vermesi de dikkat çekmişti.

SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

TÜRKİYE HDP'Lİ VEKİLİN TECAVÜZ REZALETİ İLE SARSILDI

'ın eşini feci şekilde darp etmesinin şoku henüz geçmeden 'de bir skandal daha patlak verdi. HDP Mardin Milletvekili , seçim çalışması için ikna ettiği D.K.'yı Midyat'ta bir eve götüren Çelik, kahvesine hap atarak bayılttığı kadına tecavüz etti.

SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

Kadın şikayetçi olmak istediğinde ise , "Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız" sözleri ile olayın duyulmasını engellemek istedi.

SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...

Kadının dirayetli duruşu ile ortaya çıkan skandal sonrası 'den talep gelmemesine rağmen, Çelik istifa ettiğini duyurdu. HDP Milletvekili hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke düzenlendi. Çelik'in vekilliği de düşürüldü. HDP gelişmelerin ardından partiden ihraç ettiğini açıkladı.

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SON DAKİKA! HDP'de bir tecavüz skandalı daha! 5 parti yöneticisine soruşturma...
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