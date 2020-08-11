SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya TSK 'Pençe'si! Ne var ne yok bırakıp kaçtılar...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, M16 piyade tüfeği, zagros keskin nişancı tüfeği, AT-4 güdümlü tanksavar silahı, bombaatar, RPG-7 roketatar, 12 60 mm havan mühimmatı, 4 RPG -7 antitank mühimmatı, 18 T40 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 3 jelikan dolu benzin, 3 dolu tüp, amonyum nitrat, 2 gece görüş cihazı, araç telsizi, el dürbünü, 4 fotoğraf makinesi ve telsiz bataryasının ele geçirildiği ve tespit edilen malzemelerin METİ timlerince imha edildiği kaydedildi.Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor Son dakika haberi: Yunanistan, Oruç Reis hamlesinden sonra çıldırdı! Doğu Akdeniz'de kendi iddiasını çürüttü