6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Kaplan Harekâtı kapsamında örgütün barındığı Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı sonucu etkisiz hale getirildi. Yine Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde de tespit edilen PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Van'ın Çatak ilçesinde kırsal alanda düzenlenen operasyonda da 2 PKK'lı öldürüldü. Operasyonda teröristlere ait ABD yapımı M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü ve 300 fişek de ele geçirildi. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı Suriye kuzeyinde, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde ise 2 YPG/PKK'lı teröristin yakalandığı açıklandı.