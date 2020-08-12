AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak’a suç duyurusu

AK Partili kadınlar, kendileri hakkında çirkin ifadeler kullanan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Dilipak aleyhine 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, düzenlediği basın toplantısında, "Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez" dedi. Çam şunları kaydetti:"Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı beklentisi ile sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. Şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine, inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir."