Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

Son dakika haberleri... PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? Bu sorunun yanıtı, dün geceden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütü "PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü" yönünde çıkan iddialar hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.