Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi! elebaşı öldürüldü mü?

elebaşı öldürüldü mü? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dünden beri gündemi meşgul eden "PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasına cevap verdi ve son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu terörle mücadele konusunda "Dünyaya tavsiyemiz 'yi izlemeye devam etsinler" dedi.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 12.8.2020 11:49 ABONE OL
Bakandan ilk açıklama geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

Son dakika haberleri... elebaşı öldürüldü mü? Bu sorunun yanıtı, dün geceden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütü "PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü" yönünde çıkan iddialar hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bütün dünyaya tavsiyemiz Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Bakandan ilk açıklama geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

Bakandan ilk açıklama geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "terör örgütü elebaşılarından 'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir.

Bakandan ilk açıklama geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Bakandan ilk açıklama geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor. Bu listede bulunan kişilerin ihbarı halinde 10 milyon liraya kadar ödül veriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi! PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA