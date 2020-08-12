Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta bitecek, Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı için binlerce vatandaşın geri sayımı sürüyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda okulların yeni eğitim öğretim yılına başlayıp başlamayacağı konusunda kesin karara varılacağı bildirilirken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü kulağı Bakan Fahrettin Koca'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta bitecek, Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı başladı mı, bitti mi? İşte detaylar…
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama bugün yapılacak. 12 Ağustos 2020 Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda salgının ülkemizdeki son durumu hakkında bilgilendirme yapacak ve yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını bildirecek…
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Kritik Bilim Kurulu Toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ele alınacak. Öte yandan toplantıda virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin de masaya yatırılması ön görülüyor.
Bilim Kurulu Toplantısı yarın yani çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
Toplantı genel olarak 18.00-19.00 civarlarında bitiyor ve Bakan Koca bu saatlerde açıklamalarını gerçekleştiriyor. Ancak toplantının net şekilde bitiş saati henüz bilinmiyor…
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