Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta bitecek, Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı için binlerce vatandaşın geri sayımı sürüyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda okulların yeni eğitim öğretim yılına başlayıp başlamayacağı konusunda kesin karara varılacağı bildirilirken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü kulağı Bakan Fahrettin Koca'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta bitecek, Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı başladı mı, bitti mi? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK, BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama bugün yapılacak. 12 Ağustos 2020 Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda salgının ülkemizdeki son durumu hakkında bilgilendirme yapacak ve yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını bildirecek…