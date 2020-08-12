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Köpeği komşuları tarafından vahşice öldürülmüştü! Koruma talep etti

Arkadaşı ’e köpekleri Nero’yu geçici bir süre bakmak için emanet eden çiftin Nero isimli köpeği, komşu tarafından silahla vurmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Hilal Özdemir komşu Alp Erkin’e karşı koruma talebi etti.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:50 Son Güncelleme: 12.8.2020 10:57 ABONE OL
Köpeği komşuları tarafından vahşice öldürülmüştü! Koruma talep etti

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden Duygu ve Can Özula çifti, geçtiğimiz günlerde köpekleri Nero'yu arkadaşları Hilal Özdemir'e emanet etmiş ve şehir dışına gitmişlerdi. Özdemir'in Nero'yu gezdirdiği bir an iddiaya göre köpek, komşu Alp Erkin'in eşini ısırmıştı. Bu iddia sonrası Erkin, Nero'yu silahla vurarak öldürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duygu ve Can Özula çifti açıklama yapmış ve komşu Alp Erkin'in aile dostları Hilal Özdemir'e sinkaflı küfürler ettiğini, saldırdığını, köpekleri Nero'ya şiddet uyguladığını dile getirmişlerdi. Savcılığa yapılan ihbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilal Özdemir, soruşturma devam ederken geçirdiği tramva sonrasında köpeği öldüren Alp Erkin'e karşı koruma talebinde bulundu. Koruma talebi incelendikten sonra reddedilmesine karar verildi.

3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

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Köpeği komşuları tarafından vahşice öldürülmüştü! Koruma talep etti
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