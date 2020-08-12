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Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti bu akşam Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirecek...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 13:39 Son Güncelleme: 12.8.2020 13:42 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyetinin Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için Azerbaycan'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının bir bölümünü izleyecek.

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Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor
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