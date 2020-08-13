Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önünde başlattıkları eylem 345'inci gününü geride bırakırken, nöbete bir aile daha katıldı.Muş'tan gelen baba Abdulsamet Doğan, 2015 yılında İstanbul'da tekstilde çalışırken kaybolan 21 yaşındaki oğlu için oturma eylemine katılırken Doğan, "Yıllardır oğlumu aradım. Kimse çocuğunu ateşe atmak istemez, ben de istemiyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum" dedi.Örgütün kaçırdığı kızı için 10 aydır HDP İzmir il başkanlığı önünde nöbet tutan ve bu nedenle HDP hakkında suç duyurusunda bulunan baba Mehmet Laçin ise "Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa babasına inansın. Kızım bu batakta batıp gidecek. 10 yılı, gençliği, geleceği gitti. Benim hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti. Kızım devletin şefkatli güçlerine teslim olsun" dedi.