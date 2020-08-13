Malazgirt Zaferi’nin tanıtımı Söğüt’te yapıldı

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin tanıtım toplantısı, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı.25-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtım toplantısına Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşlik ettiği heyet, daha sonra Söğüt ilçesine geçerek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe önünde düzenlenen toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, gençleri Ahlat ve Malazgirt'e getirmeye gayret gösterdiklerini belirterek, tarihten ders çıkarmanın önemine vurgu yaptı.Erdoğan, "Bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bize neredeyse hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz" diye konuştu.