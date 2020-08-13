MUSKİ’de su skandalı! ‘Geleceğe fatura kesiyorlar’

Muğla'da vatandaşlar Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından kesilen su faturalarını ödemek için sisteme giriş yaptığında şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Aynı ay içerisinde birden fazla su faturalarının göründüğünü ve faturalarının çok fazla arttığını farkeden vatandaşlar konuyu resmi mercilere taşıdı.

Muğla'da yaşayan bir vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı CİMER'e yazdı. Sistemden Temmuz ve Ağustos aylarında 3'er kalemde farklı fiyatlandırma ile aynı fatura numarasına kesilmiş tutarların ekran fotoğrafını aldı. Aynı döneme ait 3 farklı faturanın yanı sıra bir de fiyatların arttığı görüldü.





"HEM 3 FATURA, HEM ARTAN FİYAT"

Mağduriyet yaşayan bir vatandaş CİMER'e şunları yazdı: "Geçen sabah su faturasını ödemek istediğimde bu şekilde bir manzarayla karşılaştım. Açıkçası neye şaşırmam gerektiğine karar veremedim. Çünkü 1 ay içinde 3 fatura olmasına mı şaşırayım, yoksa gelecek tarihli bir fatura çıkmasına mı, 3 kişi yaşadığımız eve 50 lira fatura gelirken ailem tatile çıkınca 120 lira fatura gelmesine mi, yoksa tutarı aynı olan çift faturalara mı…

ÇİFT FATURA ŞOKU

O kadar garip bir durum ki, geleceğe fatura kesiyorlar ve bazı aylarda kuruşuna kadar aynı olan çift faturalar çıkıyor. Ben dahil bir çok vatandaş buna tepkili… Bu yapılan işlemler yasal ve bir gerekçesi var ise MUSKİ'nin kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. Bu bilinmezlik ile insanların hem MUSKİ'ye hem belediyeye olan güveni sarsılıyor. MUSKİ isimli kurumun bir denetlemeden geçirilmesinin hem halk hem de MUSKİ'nin itibarı açısından faydalı olacağına inanıyorum."





BÜYÜKŞEHİR SORUNA CEVAP VEREMEDİ

CİMER'e gelen şikayeti yanıtlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise konuya açıklık getiremedi. Belediye, şikayet eden vatandaşa şu bilgilendirmeyi yazdı: "MUSKİ Yönetim Kurulu'nun 16.12.2016 tarih ve 175 sayılı kararı ile 2017 yılında ilçe merkezlerinde aylık, beldelerde 2 aylık, köylerde 4 ve 6'şar aylık okumalara geçildiği ve okunan dönemin son ödeme tarihinin, takip eden ayın 20'si olarak belirlendiği, bir sonraki ayda ise sayaç okumasının ayın 1'i ile 15'i arasında kalan takvim gününde yapıldığı…

Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca, abone sahiplerinin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresine başvurmaları durumunda her türlü şikâyet ve önerilerin değerlendirileceği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 17.07.2020 tarih ve E.9931/11543 sayılı yazıda bildirilmiştir."