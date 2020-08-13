“Sahada ve masada hukuktan yanayız”

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile yaşanan sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Akar, açıklamasında, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Akar "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte ortak tatbikatı takip etmek üzere Azerbaycan'a gitti.