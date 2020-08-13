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SON DAKİKA! 'ye geçen Belediye Başkanı sayısı 30'u aştı

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir son dakika gelişmesi yaşandı. 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Böylece 31 Mart 2019 yerel seçimleriminden sonra 31 belediye başkanı AK Parti'ye katılmış oldu.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:01 Son Güncelleme: 13.8.2020 14:12 ABONE OL
SON DAKİKA! AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı sayısı 30'u aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti. İşte edinilen son dakika bilgisine göre AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının isimleri, sayısı ve son yerel seçimin ardından AK Parti rozeti takan toplam Belediye Başkanı rakamları...

8 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

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SON DAKİKA! AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı sayısı 30'u aştı
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