SON DAKİKA! AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı sayısı 30'u aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti. İşte edinilen son dakika bilgisine göre AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının isimleri, sayısı ve son yerel seçimin ardından AK Parti rozeti takan toplam Belediye Başkanı rakamları...
8 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE GEÇTİ
AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.
AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:
"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut
Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş
Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk
Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren