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SON DAKİKA! 'ten üniversitelere açılış tarihi yazısı: 1 sonrası

'ten yapılan son dakika açıklamasında "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" denildi.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:31 Son Güncelleme: 13.8.2020 17:47 ABONE OL
SON DAKİKA! YÖK'ten üniversitelere açılış tarihi yazısı: 1 Ekim sonrası

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) binlerce öğrenci ve ailesinin merak ettiği üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını üniversiteler ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Üniversiteler açılış kararı alacaklarsa bile bunu 1 Ekim'den önce yapamayacaklar.

İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları;

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" denildi.

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SON DAKİKA! YÖK'ten üniversitelere açılış tarihi yazısı: 1 Ekim sonrası
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