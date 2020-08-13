Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

: ile 'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

haberi: Türkiye, 'de ilan ettiği Navtex sonrası Oruç Reis ile bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. , AB ve Almanya'dan yardım isterken, son olarak Fransa'ya sığındı. Yunanistan bölgede tansiyonu yükseltmek için provokatif girişimlerde bulunmayı da ihmal etmiyor. O girişimlere en sert şekilde Türk donanması tarafından karşılık veriliyor. Yunan basınında yer alan habere göre; Oruç Reis'i koruyan T.C.G Kemal Reis ile Limnos Fırkateyni dün karşı karşıya geldi. Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan fırkateynine Kemal Reis müdahale etti. Sürtüşme sonucu Yunan fırkateyni büyük hasar alarak bölgeden çekildi. Kemal Reis ise yoluna devam etti...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:23 Son Güncelleme: 13.8.2020 15:31 ABONE OL
SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

medyası T.C.G Kemal Reis ile Limnos Fırkateyni arasındaki sıcak teması konuşuyor. Türkiye'nin 'deki çıkarlarını muhafaza etmek için ilan ettiği Navtex sonrası Oruç Reis'i bölgeye göndermesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi. Türk donanması tarafından korunan Oruç Reis'e yaklaşamayan Yunanistan tarafı provokasyon üzerine provokasyon yapıyor. Yunanistan'ın son provokasyonu ise deyim yerindeyse elinde patladı. Oruç Reis'e müdahale etmek isteyen Limnos Fırkateyni'ne T.C.G Kemal Reis müdahale etti. Sıcak temas sonrası Yunan fırkateyni bölgeden çekildi. Alınan bilgiye göre Limnos ağır hasarlı onarak onarıma gitti.

SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

ORUÇ REİS ARAMA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz2deki sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Libya ile yapılan MEB anlaşmasına uygun şekilde Navtex ilan eden Türkiye, Oruç Reis ile birlike askeri gemileri de bölgeye gönderdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile 23 Ağustos'a kadar faaliyet sürecek.

SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

YUNANİSTAN'A MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

Türkiye'nin hamlesi sonrası ne yapacağını şaşırırken, bir hamle yapamadı. Meis Adası yakınına bir savaş gemisi koyan Yunanistan, ara ara tacizlerini sürdürüyor. Yunanistan'ın her hamlesine anında karşılık veriliyor.

SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

YUNAN BASINI BU HABERLE ÇALKALANIYOR

Yunan basını bölgedeki tüm gelişmeleri canlı olarak izleyici ve okuyucularına aktarıyor. Ülkede tek gündem 'de yaşananlar olurken, bir iddia Yunan medyasında bomba etkisi yarattı. Yunan haber siteleri ve kanallarında yer alan habere göre; T.C.G Kemal Reis ile Limnos sıcak temas yaşadı.

LİMNOS HASAR ALARAK ÇEKİLDİ

Haberde, Oruç Reis'e müdahale etmek isteyen Limnos Fırkateyni'nin önüne Kemal Reis engelinin çıktığı bildirildi. T.C.G Kemal Reis, Limnos'a geçit vermezken yaşanan sıcak temas sonrası Limnos hasar alarak limana çekildi. Kemal Reis yola devam ederken, Limnos onarıma alındı.

SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

AB, FRANSA VE ALMANYA'DAN YARDIM BEKLİYOR

Ege Denizi'nden sonra, 'de de hak iddia eden ve haksız yollara başvuran , Türkiye'nin adımları ile bozguna upradı. Yunanistan, Türkiye'ye karşı bir hamle yapamayınca çareyi Almanya, AB ve Fransa'dan yardım istemekte buldu.

Macron, "Doğu Akdeniz'de gücümüzü artıracağız, Türkiye çalışmalara son vermeli" diyerek küstah bir açıklama yaparken, AB ve Almanya ise Türkiye'nin kararlılığı karşısında ancak diplomasi çağrısında bulunabildi.

Başkan Erdoğan, bugün AB Temsilcisi ve Merkel ile görüeşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA