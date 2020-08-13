SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

AB, FRANSA VE ALMANYA'DAN YARDIM BEKLİYOR

Ege Denizi'nden sonra, Doğu Akdeniz'de de hak iddia eden ve haksız yollara başvuran Yunanistan , Türkiye'nin adımları ile bozguna upradı. Yunanistan, Türkiye'ye karşı bir hamle yapamayınca çareyi Almanya, AB ve Fransa'dan yardım istemekte buldu.

Macron, "Doğu Akdeniz'de gücümüzü artıracağız, Türkiye çalışmalara son vermeli" diyerek küstah bir açıklama yaparken, AB ve Almanya ise Türkiye'nin kararlılığı karşısında ancak diplomasi çağrısında bulunabildi.

Başkan Erdoğan, bugün AB Temsilcisi ve Merkel ile görüeşecek.