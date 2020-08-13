SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...

Yunanistan medyası T.C.G Kemal Reis ile Limnos Fırkateyni arasındaki sıcak teması konuşuyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını muhafaza etmek için ilan ettiği Navtex sonrası Oruç Reis'i bölgeye göndermesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi. Türk donanması tarafından korunan Oruç Reis'e yaklaşamayan Yunanistan tarafı provokasyon üzerine provokasyon yapıyor. Yunanistan'ın son provokasyonu ise deyim yerindeyse elinde patladı. Oruç Reis'e müdahale etmek isteyen Limnos Fırkateyni'ne T.C.G Kemal Reis müdahale etti. Sıcak temas sonrası Yunan fırkateyni bölgeden çekildi. Alınan bilgiye göre Limnos ağır hasarlı onarak onarıma gitti.
ORUÇ REİS ARAMA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye, Doğu Akdeniz2deki sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Libya ile yapılan MEB anlaşmasına uygun şekilde Navtex ilan eden Türkiye, Oruç Reis ile birlike askeri gemileri de bölgeye gönderdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile 23 Ağustos'a kadar faaliyet sürecek.
YUNANİSTAN'A MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR
Yunanistan Türkiye'nin hamlesi sonrası ne yapacağını şaşırırken, bir hamle yapamadı. Meis Adası yakınına bir savaş gemisi koyan Yunanistan, ara ara tacizlerini sürdürüyor. Yunanistan'ın her hamlesine anında karşılık veriliyor.
YUNAN BASINI BU HABERLE ÇALKALANIYOR
Yunan basını bölgedeki tüm gelişmeleri canlı olarak izleyici ve okuyucularına aktarıyor. Ülkede tek gündem Doğu Akdeniz'de yaşananlar olurken, bir iddia Yunan medyasında bomba etkisi yarattı. Yunan haber siteleri ve kanallarında yer alan habere göre; T.C.G Kemal Reis ile Limnos sıcak temas yaşadı.
LİMNOS HASAR ALARAK ÇEKİLDİ
Haberde, Oruç Reis'e müdahale etmek isteyen Limnos Fırkateyni'nin önüne Kemal Reis engelinin çıktığı bildirildi. T.C.G Kemal Reis, Limnos'a geçit vermezken yaşanan sıcak temas sonrası Limnos hasar alarak limana çekildi. Kemal Reis yola devam ederken, Limnos onarıma alındı.
AB, FRANSA VE ALMANYA'DAN YARDIM BEKLİYOR
Ege Denizi'nden sonra, Doğu Akdeniz'de de hak iddia eden ve haksız yollara başvuran Yunanistan , Türkiye'nin adımları ile bozguna upradı. Yunanistan, Türkiye'ye karşı bir hamle yapamayınca çareyi Almanya, AB ve Fransa'dan yardım istemekte buldu.
Macron, "Doğu Akdeniz'de gücümüzü artıracağız, Türkiye çalışmalara son vermeli" diyerek küstah bir açıklama yaparken, AB ve Almanya ise Türkiye'nin kararlılığı karşısında ancak diplomasi çağrısında bulunabildi.
Başkan Erdoğan, bugün AB Temsilcisi ve Merkel ile görüeşecek.