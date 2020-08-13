Yunanistan kâğıttan kaplanlık yapmasın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamayla gündemi değerlendirdi. Erken seçim tartışmalarının "mahzurlu olduğuna" değinen Bahçeli, Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Türkiye arasında yaşanan gerilimin yanı sıra, Lübnan'da 200 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, tüm yaşananların Doğu Akdeniz çevresinde cereyan ettiğine vurgu yaptı. Hedefin Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, tüm planlara rağmen Türkiye'nin Mavi Vatan'dan vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Bahçeli, açıklamasında şu mesajlara yer verdi:Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir. Türkiye'yi Libya'dan, Suriye'den, hatta Doğu Akdeniz'den tecrit etmek için kuyruğa giren müstevli şarlatanlığın Beyrut-Ankara bağlantısını koparmak, ülkemizi içine hapsetmek amacıyla şiddet dolu bir eylem içinde olduğu vehim değil vaki bir gerçektir.Bir diğer konu ise Yunanistan ile Mısır arasında Beyrut patlamasından iki gün sonra imzalanan sözde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasıdır. Mezkûr iki ülke tarafından sınırlandırıldığı ilan edilen denizalanın Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı bariz ve berrak bir durumdur. Libya'nın da deniz yetki alanlarına tecavüz edilmektedir. Yunanistan düşmanca tutum sergilemektedir. Ancak Türk milletinin düşmana ne yaptığı da bilinmektedir. Türk milletinin şakası yoktur.Kara sularımızdaki pervasızlıkların nihai sonucu batıştır, balıkların karnıdır, denizin dibidir. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Nasıl ki 780 bin km2'lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2'lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır. ANKARAYUNAN yönetimi Meis adasından dolayı haksız ve hayâsız şekilde 40 bin km2'lik deniz yetki alanı talep ederken, Türkiye'yi Akdeniz'de durdurmaya, Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya kalkışmaktadır. Yunanistan'ın Ege'de alçakça işgal ettiği adalardan, adacıklardan ve kayalıklardan derhal çekilmesi, adaları silah ve askerden arındırması, Akdeniz'deki tahriklerine son vermesi çok tehlikeli kapışma ve kutuplaşmaların önlenmesi açısından mecburiyettir. Yunanistan hiç kimseye güvenip de kâğıttan kaplanlık yapmamalıdır.