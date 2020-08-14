Düğün yapmayı planlayanlar dikkat! O ödemeleri geri alabilirsiniz

Pandemi nedeniyle düğün salonları kapatılmış ve 1 Temmuz'da tekrar açılmıştı. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle salonların yarı kapasite de düğün yapmasına izin verildi. Bu durum karşısında pek çok çift, düğünleri iptal ederek, salonlara verdikleri kaporaları iptal etmek istedi.

Elif Çanak'da o mağdurlardan biri. Elif Çanak, 20 Eylül'de Faruk Korkut ile dünya evine girecekti. 28 Şubat'ta yemekli bir düğün organizasyonu için Sarıyer'de bulunan bir salon ile anlaştı. Ancak pandemi nedeniyle çift düğünden yapmaktan vazgeçerek, sadece nikah yapmak istedi. Fakat 50 bin liralık düğün organizasyonu için ödedikleri 6 bin liralık kaporayı geri alamadı. Çift ise çareyi Tüketici Hakem Heyetine başvurmakta buldu.