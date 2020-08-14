Oruç Reis’e saldırmayın dedik, ilk cevabı aldılar

Ankara'da Mamak 75. Yıl Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili çok sert bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan, "Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın. Bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün (dün) ilk cevabı aldılar" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın "cevabını aldılar" diyerek sözünü ettiği Yunan provokasyonu ters tepti. Dün Oruç Reis sismik araştırma gemimizi koruyan TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yunan donanmasına ait Limnos adlı fırkateyn arasında sürtüşme yaşandı. Limnos adlı fırkateyn Oruç Reis'i taciz etme niyetini ortaya koyunca, TCG Kemal Reis fırkateyn saldırıyı püskürttü. Sürtüşme sonunda ciddi zarar gören Limnos adlı fırkateyn onarım görmesi için Yunanistan'a götürüldü.