Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

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Son dakika: 'dan 'ya eleştirisi: Bu adımı not ettik! ve 'a çağrı

SON DAKİKA! Alman hükümeti, Dış İlişkiler Konseyi öncesinde 'deki gerilimle ilgili olarak tansiyonu düşürme ve doğrudan görüşme çağrısı yaptı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ile arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek bu konudaki tutumlarının çok net olduğunu, gerilimin düşürülmesi ve yeni gerilimlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:15 ABONE OL
Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye Yunanistan'a çağrı

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ile arasında 'de artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek bu konudaki tutumlarının çok net olduğunu, gerilimin düşürülmesi ve yeni gerilimlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye Yunanistan'a çağrı

Seibert, Berlin'deki olağan basın toplantısında 'de ile arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için "birbiriyle doğrudan görüşmesinin" önemini vurgulayan Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Alman hükümetinin bu tutumunu iki tarafla gerçekleştirdiği görüşmelerde de açıkça dile getirdiğini söyledi.

Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye Yunanistan'a çağrı

'nın 'e iki savaş gemisi göndermesiyle ilgili bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veren Seibert, "Fransa'nın bu adımını not ettiklerini" belirterek "Gerilimin daha da tırmanmasının önüne geçmek için elden gelen herşeyin yapılması gerekmektedir" dedi. Seibert, gazetecinin "Bölgeye savaş gemisi göndermek gerilimi yatıştırma yönünde atılmış bir adım mıdır?" şeklindeki sorusuna ise "Ekleyecek birşeyim yok" yanıtını verdi.

Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye Yunanistan'a çağrı

toplantısından ile ilgili karar beklenmiyor

AB Dışişleri Bakanlarının bugün düzenleyeceği video-konferans da basın toplantısında gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr, toplantıdan Türkiye- gerilimiyle ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya, "Konsey, Belarus konusunda toplanıyor.

Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye Yunanistan'a çağrı

Tabii ki başka konular da gündeme gelecek. - arasındaki anlaşmazlık ve 'deki durum da. Ancak bugün Belarus gündemiyle toplanılıyor" yanıtını verdi.

Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye Yunanistan'a çağrı

Adebahr, ile arasındaki anlaşmazlığın toplantıda ikincil bir rol mu oynayacağı şeklindeki soruyu ise "Dışişleri bakanlarının Belarus konusunda toplantı kararı aldığı, ama diğer Konsey toplantılarında olduğu gibi başka konularda da görüş alışverişinde bulunulacağı" şeklinde yanıtladı.

Yunanistan, Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle Dış İlişkiler Konseyini acil toplantıya çağırmıştı.

(DeutchWelle)

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Son dakika: Almanya'dan Fransa'ya Doğu Akdeniz eleştirisi: Bu adımı not ettik! Türkiye ve Yunanistan'a çağrı
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