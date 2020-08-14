Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca 14 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 14 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 14 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısı... | Video

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından günlük vakalarla ilgili paylaşım yaptı.

Hasta sayısındaki yükselişin süreklilik kazanmaya başladığını belirten Koca "Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerini kullandı.