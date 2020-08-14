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Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

Son dakika haberi... Başkan 'ın, "'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" açıklamasının ardından yaşananlar merak konusu oldu. Başkan Erdoğan, açıklamasında Limnos ile T.C.G arasındaki sürtüşmeye değindi. Oruç Reis'i taciz etmek için 'nin çalışma yaptığı karasularına süratle giren Limnos önce uyarıldı, sonra ise T.C.G Kemal Reis fırkateyni tarafından ittirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Sıcak temasın ardından Limnos hasar alarak onarım için limanına döndü. T.C.G Kemal Reis ise dün de görevini sürdürdü. İşte Başkan Erdoğan'ın en üst perdeden verdiği mesajın perde arkası...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:14 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

Doğu Akdeniz'de her geçen gün gerilim daha da artıyor. 'nin 10-23 Ağustos tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ederek ve donanmayı bölgeye göndermesi 'ı çıldırttı. Paniğe kapılan Yunanistan her türlü provokasyona başvurdu. Önceki gün Oruç Reis'in sondaj faaliyetlerini engellemek için tacizde bulunmaya kalkışan Yunan fırkateyni Limnos'a Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Arama sahasına yaklaşan Limnos'a T.C.G temas etti. Gövde ve donanım olarak çok daha iyi olan Kemal Reis'te ciddi bir hasar oluşmazken, Limnos ağır hasar alarak limana çekildi. Başkan Erdoğan da bu konuya üstü kapalı olarak değindi, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

BAŞKAN ERDOĞAN: İLK CEVABI ALDILAR

Başkan , dün akşam AK Parti'nin 19.Yılı nedeniyle katıldığı bir etkinlikte Doğu Akdeniz'e dair çok dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan, "'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

İŞTE PERDE ARKASI

Erdoğan'ın sözleri sonrası herkes ne olduğunu araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın, 'İlk cevabı bugün aldılar' sözleri ne anlama geliyordu? Çok geçmeden Başkan Erdoğan'ın T.C.G ile Limnos arasındaki teması kast ettiği anlaşıldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

Önceki gün gerilimi tırmandıracak hatta savaş bile çıkarabilecek bir provokasyona imza attı. 'in yanındaki Türk savaş fırkateynlerine aldırmadan karasularına giren Limnos, tacizde bulunmaya kalktı. Olayı fark eden Türk donanmasındak T.C.G fırkateyni, Limnos'u uyardı. Limnos'un Oruç Reis'e doğru süratle ilerlemesini sürdürmesi ile T.C.G Kemal Reis hızla önleme manevrası yaptı. Limnos'un önünü keserken temastan da kaçınmadı. Kemal Reis gövde olarak daha yeni olmasının da gücünü kullanarak Limnos'a çarptı ve ağır hasar verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

fırkateyni limana dönmek zorunda kaldı. Yunan fırkateyninin ağır hasarlı olmadığı ülke medyasında iddia edildi. Ancak birçok kaynak Limnos'ta ciddi bir hasar olduğunu bildiriyor.

Öte yandan Yunanistan, Limnos'un dün Fransa ile yapılan tatbikata katıldığını iddia etti. Ancak bununla ilgili somut bir bilgi paylaşılamadı. Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında yer alan tatbikat fotoğraflarının da eski tatbikata ait olduğu öne sürüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

KEMAL REİS GÖREVE DEVAM EDİYOR

Gerilimin tavan yaptığı sürecin ardından MSB'den de anlamlı bir paylaşım geldi. T.C.G gemisinin en önde ilerlediği videoya, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." denildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...
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