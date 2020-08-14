Son dakika: Başkan Erdoğan, 'İlk cevabı aldılar' demişti! İşte Yunanistan ile yaşanan sıcak temasın perde arkası...

Doğu Akdeniz'de her geçen gün gerilim daha da artıyor. Türkiye'nin 10-23 Ağustos tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ederek Oruç Reis ve donanmayı bölgeye göndermesi Yunanistan'ı çıldırttı. Paniğe kapılan Yunanistan her türlü provokasyona başvurdu. Önceki gün Oruç Reis'in sondaj faaliyetlerini engellemek için tacizde bulunmaya kalkışan Yunan fırkateyni Limnos'a Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Arama sahasına yaklaşan Limnos'a T.C.G Kemal Reis temas etti. Gövde ve donanım olarak çok daha iyi olan Kemal Reis'te ciddi bir hasar oluşmazken, Limnos ağır hasar alarak limana çekildi. Başkan Erdoğan da bu konuya üstü kapalı olarak değindi, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" dedi.