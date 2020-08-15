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Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi;  Ne yazık ki yine kendisi alamadı

Koronavirüsten ölen Prof.Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu 'na verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 14:36 ABONE OL
Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi;  Ne yazık ki yine kendisi alamadı

Öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen, "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı. 67 yaşında ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildi. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu Onur Taşçıoğlu'na verildi.

Onur Taşçıoğlu o anı, "43 yıl önce 77 İTF mezunları o zamanki terör olaylarından dolayı diplomasını törenle alamamış. Bu seneki diploma töreninde 77 mezunlarına da diplomaları verildi. Diplomasını alamayanlardan biri de babammış. Ne yazık ki yine kendisi alamadı.
Ama emin ellerde.." notuyla paylaştı.

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Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi;  Ne yazık ki yine kendisi alamadı
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