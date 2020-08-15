Hulusi Akar Yunanistan’ı bir kez daha uyardı: Karşılıksız kalmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kocaeli'deki Donanma Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Aralarında Oruç Reis araştırma gemisine refakat görevini de yürüten gemilerin de olduğu, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferans yöntemi ile görüşen, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi. Akar, şunları kaydetti: "Bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Bu ve benzeri girişimlerin, sorunların barışçıl ve diyalog yolu ile çözülmesi için yapılan gayretlere de hiçbir olumlu katkısı yoktur. Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Denizlerimizdeki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz."