İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Bağcılar başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerindeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Bazıları ise meşaleler yakarak her yeri duman altında bıraktı.Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar, tabancayla havaya defalarca ateş açtı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak İstanbul emniyeti soruşturma başlattı.