New York Times'tan çarpıcı haber! Yunan ölüme itiyor! Türkiye kurtarıyor...

Yunanistan göçmenlere yönelik ırkçı ve zalim tutumunu sürdürüyor. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları Yunanistan'a ve Avrupa kıtasına geçmek isteyen mültecilerin botlarını patlatıp geçişlerini engelliyor. New York Times'in haberine göre; Mart ayından bu yana 1.072 sığınmacı Yunan yetkililer tarafından denize itildi.

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Gazete, denize itilerek Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerin bazıları ile konuştu. 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Necma el-Hatib, Yunan ekiplerin aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 22 kişiyi Rodos adasından karanlığa doğru ittiğini söyleyerek, "Çok insanlık bir dışı durumdu" açıklamasında bulundu.

SON OLARAK 26 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

13 Ağustos tarihinde saat 17.25 sıralarında Foça ilçesi Aslanburnu mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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