Şanlı zaferin yeri belirlenecek

Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, şanlı zaferin yapıldığı alanın belirlenmesi için çalışma başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" çalışmalarına başlandı. Marmara, Ege, Ankara, İstanbul Medeniyet, Necmettin Erbakan, Abant İzzet Baysal, Süleyman Demirel ve Erzincan Binali Yıldırım üniversitelerinden bir araya gelen 30 akademisyen, başta Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki tarihi mekânlarda ve Malazgirt Ovası'nda incelemeler yaptı. Bölgede fotoğraflar da çeken akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu tüm yönleriyle araştıracak.Proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortaçağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, şunları kaydetti: "Muharebe nerede yapıldı, orduların karargahları neredeydi, Malazgirt Ovası'nda gerçekleşen savaşın taktikleri ve lojistik boyutu bütün yönleriyle bu proje kapsamında araştırılacak. Sadece tarihçilerin değil arkeologların, sanat tarihçilerin, coğrafyacıların, jeologların, arkeoloji ve jeoloji biliminin yöntemlerini kullanarak drone çekimleri, yer radarları ve elektro manyetik taramalarla savaşa ait izlerin tespiti, sonrasında bu belirlenen alanların Malazgirt Zaferi'nin somut verileri olarak ortaya konulması ve savaşın görselleştirilmesi hedefleniyor."