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SON DAKİKA: ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

SON DAKİKA! Başkan 'ın, ile ilgili 'Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor' sözleri sonrası detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sözleşme ile ilgili iki seçenek masada. Tartışmalı maddeye ya şerh konulacak ya da yeni bir sözleşme yapılacak. Erdoğan'ın kararını bu ay vermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 07:51 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

Cumhurbaşkanı 'ın, ile ilgili 'Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor' sözlerinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Sözleşmeyle ilgili iki ayrı yol haritası gündemde. Buna göre, ya sözleşmede tartışılan maddeye şerh konulacağı ya da yeni bir sözleşme yapılabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ile ilgili bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre sözleşme yeniden yorumlanıyor. Tartışmalara sebep olan 'Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması' konusunu düzenleyen 4. maddede geçen 'cinsel yönelim' ve 'toplumsal cinsiyet kimliği' ifadelerine şerh konulabilmesi gündemde.

SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

Bununla ilgili de alternatif metin hazırlığı yapılıyor. AK Parti kurmayları "Kadına şiddete sıfır tolerans mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat tartışmalı maddelere şerh gündeme gelebilir, bu metinle yolumuza devam ediyoruz, diyebiliriz" dedi. Hukukçu kurmaylar, sözleşmeden çıkılması durumunda ise iki ayrı yol haritası belirledi.

SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kopenhag yerine Ankara Kriterleri ile devam ederiz' sözlerinden yola çıkılarak yeni bir sözleşmenin de oluşturulabileceği ifade ediliyor. AK Partili kurmaylar, bu durumda yasal boşluklar ve düzenlemelere ilişkin de bir rapor hazırladı.

SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sözleşmeden çıkılırsa, kadına şiddet yasası için düğmeye basılacak. Çalışmalar ise, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, son kararı bu ay içinde Cumhurbaşkanı'nın vermesi bekleniyor. Öte yandan, sözleşmeye niçin karşı olunduğu da kamuoyuna anlatılacak.

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SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...
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