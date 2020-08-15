SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! Masada 2 seçenek var...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor' sözlerinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Sözleşmeyle ilgili iki ayrı yol haritası gündemde. Buna göre, ya sözleşmede tartışılan maddeye şerh konulacağı ya da yeni bir sözleşme yapılabileceği belirtiliyor.