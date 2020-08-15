Son dakika | MSB duyurdu: O teröristler gözaltına alındı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" dedi.