Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB duyurdu: O teröristler gözaltına alındı

Son dakika | duyurdu: O teröristler gözaltına alındı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 12:21 Son Güncelleme: 15.8.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika | MSB duyurdu: O teröristler gözaltına alındı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | MSB duyurdu: O teröristler gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA