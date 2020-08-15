Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 14 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye'de illere göre corona vaka dağılımı ve koronavirüs ölü, iyileşen hasta sayısı nedir?

Son dakika haberleri... Türkiye, korona virüs salgını karşısında etkin bir mücadele ortaya koymasına karşın; vaka sayısında bir artış gözlemleniyor. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu noktada, 14 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON DURUM TABLOSU 15 AĞUSTOS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurdu.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı korona virüs canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 14 Ağustos Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.