Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 14 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye'de illere göre corona vaka dağılımı ve koronavirüs ölü, iyileşen hasta sayısı nedir?

Son dakika haberleri... Türkiye, korona virüs salgını karşısında etkin bir mücadele ortaya koymasına karşın; vaka sayısında bir artış gözlemleniyor. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu noktada, 14 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.
TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON DURUM TABLOSU 15 AĞUSTOS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurdu.
Peki, Sağlık Bakanlığı korona virüs canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 14 Ağustos Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.
2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.