Bölünmüş yol devrimi

Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye'de ulaşım ağının en güçlü öğesi olan karayollarında bölünmüş yol uzunluğu 27 bin 470 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğu 2003 öncesinde 6 bin 101 kilometre iken bu sayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bu yıl yapılan 120 kilometrelik yolla toplam 27 bin 470 kilometreye çıktı. Böylece 77 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlantısı sağlandı.Bölünmüş yollar, toplam yol ağının yüzde 40'ını oluşturmasına rağmen tüm yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 82'sini etkiledi. 40 kilometrelik ortalama hız 88 kilometreye çıktı ve bölünmüş yollardan hizmet alan vatandaşların yollarda geçirdiği süre yüzde 50'den fazla azaldı. AA